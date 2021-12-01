Ümraniye'de, bir sitenin çatısında yangın çıktı

Ümraniye'de, bir sitenin çatısında yangın çıktı

Atakent Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu bir sitenin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi yaralandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde, 3 bloktan oluşan bir sitenin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi ile yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ümraniye'de, bir sitenin çatısında yangın çıktı VİDEO



YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Yangına müdahale sırasında yüzünde yanıklar oluşan itfaiye eri, ayakta tedavi edildi.