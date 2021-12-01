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    Ümraniye'de, bir sitenin çatısında yangın çıktı

    Atakent Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu bir sitenin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 17:11
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    Ümraniye'de, bir sitenin çatısında yangın çıktı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde, 3 bloktan oluşan bir sitenin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

    Yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi ile yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

    Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Ümraniye'de, bir sitenin çatısında yangın çıktı VİDEO

    YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

    Yangına müdahale sırasında yüzünde yanıklar oluşan itfaiye eri, ayakta tedavi edildi.

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