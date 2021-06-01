Boşanma aşamasında olduğu eşinin kapısına silahla dayanan adam, polislerin geldiğini görünce kendisini dairesine kilitledi. Saatler süren çabanın ardından şahıs, gözaltına alındı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi'nde, eşiyle boşanma aşamasında olan ve karşılıklı dairelerde oturan 50 yaşındaki Cengiz G., akşam saatlerinde elindeki silahla eşinin kapısına dayandı.

Kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cengiz G., polis ekiplerini görünce, kendini oturduğu daireye kilitledi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

Polislerin kendisiyle konuşmaya çalıştığı sırada Cengiz G., kapıya bir el ateş etti.

Sokak üzerinde güvenlik önlemleri alındı, sokaktan geçmek isteyenlere uyarılar yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

2 buçuk saatlik çabanın sonuçsuz kalması üzerine, özel harekat polisleri devreye girdi.

Cengiz G., yapılan operasyon ile daireden çıkarılarak gözaltına alındı. Şahıs, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Ümraniye’de, boşanma aşamasında olduğu eşinin kapısına silahla dayandı VİDEO

“ZATEN SORUNLUYDU”

Mahalle sakini Gülcan Özkan, "Beyefendi zaten sorunluydu. Eşiyle boşanma aşamasındaydı. Bugün kendini evde silahla rehin almış. Polislerimiz çıkarmaya çalıştılar ama çıkmadı. Özel harekat polisleri geldi. Beyefendi uzun bir çaba sonrası teslim alındı." ifadelerini kullandı.