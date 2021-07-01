Ümraniye'de caddeyi savaş alanına çeviren kaza

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, caddeyi savaş alanına çevirdi. Otomobil evin duvarına, ardından 2 otomobil ile 1 kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi Bülbüldere Caddesi üzerinde Tarık Kaya yönetimindeki 50 ABF 469 plakalı otomobil, önce bir evin bahçe duvarına daha sonra da 2 otomobil ile 1 kamyonete çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tarık Kaya, dakikalarca yerde kıpırdamadan yattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından güçlükle kaldırılarak ambulansa bindirildi.

Tarık Kaya’da alkole rastlanmazken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza mahallinde çevre güvenliği alırken, olay yerinde inceleme yaptı.

Ümraniye'de otomobil evin duvarına çarptı VİDEO

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kazanın şokunu yaşayan Cemal Tepe, "Ben vardiyalı çalışıyordum gece. Eşim Aksaray'dan düğünden gelmişti. Çocuklar teyzesindeydi. Şükür ki oraya gitmişti kahvaltı yapmaya. Ben evde tektim. Yatmıştım. Büyük bir gürültü koptu, dışarı çıktım. Duvar komple gitmiş. Deposu falan patlamış zaten. Son anda kaçarken gördüm. Benden sonra bir araca çarpıp pert etmiş. Sonra burada hurdacıya çarpmış, orada da yanmış. Evde değildi, eşim ve çocuğum. Normalde kahvaltımızı yemeğimizi hep orada yapıyoruz. Yani verilmiş sadakamız varmış diyebiliriz." dedi.