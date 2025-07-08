Ümraniye’de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

İstanbul Ümraniye’nin Dumlupınar Mahallesi’nde, küçük bir çocuğun çakmakla oynarken neden olduğu yangın, Serap Sokak’taki bir gecekonduda paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında evde bulunan anneanne ve torunu, mahallelinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen iki kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi. Gecekondu ise yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"BİR KADIN VE ÇOCUĞU VARDI"

Olayın tanıklarından mahalle sakini Emirhan Özgür, “İçeride bir kadın ve küçük bir çocuk vardı. Arkadaşlar balyozla kapıyı kırıp çıkarmışlar. Çocuğun yatağı yaktığı söyleniyor. Neyse ki kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.