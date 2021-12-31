Ümraniye'de çalıntı Tofaş'ı bulana 15 bin TL ödül

Sahibinin ilk aracı olan Tofaş, 2 şahıs tarafından çalındı. Araç sahibi, aracını bulan kişiye 15 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayında Tofaş marka otomobil, 2 şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

OTOMOBİL SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

Sokağa giriş yapan şüpheli şahıslar, çevreyi kontrol ettikten sonra araç kapısını açarak hareket ettirdikleri otomobille kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık sonrası aldığı ilk aracının çalındığını gören otomobil sahibi hayal kırıklığı yaşadı.

Araç sahibi, çalınan otomobilini bulan kişiye 15 lira para ödülü vereceğini duyurdu.

"BULAN KİŞİTE 15 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİZ"

Yaşanan olay sonrası konuşan Muhammed Ali Ergün, “Sokağa gelen 2 kişiden biri sokağı kontrol ediyor. Diğeriyse aracın başına gelerek otomobilin kapısını açıp aracı çalıyor. Farları açmadan sokaktan çıkıp gidiyorlar. Güvenlik kayıtlarından takip etmek istesek de çalınma anı dışında bir kayıt bulamadık. Mahallemizde son dönemlerde hırsızlık olayları artmaya başladı. Piyango bize de vurdu. Yapacak çok bir şey yok. Ayrıca aracımızı bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğiz. Şimdiye kadar çok sayıda kişi bulduğunu söyleyerek bize fotoğraf gönderse de maalesef bizim araç değildi. Umarım bulunacaktır. Umudumuz o yönde.” şeklinde konuştu.