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    Ümraniye'de çaydanlık hediyesi evinden etti

    Evini internet üzerinden satılığa çıkaran adam, evini almak istediğini iddia ederek çaydanlık hediyesi gönderen kişi tarafından dolandırıldı.
    • 27.10.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:39
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    Ümraniye'de çaydanlık hediyesi evinden etti

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde evini internet üzerinden satışa çıkaran 75 yaşındaki Mehmet Kaya, akılalmaz bir olay yaşadı.

    İnternet üzerinden iletişime geçtiği şahıs, Kaya'ya hediye göndermek istediğini iletti.

    Evi satın alacağını iddia eden adamın çaydanlık göndermesi üzerine, kapıya gelen kargocudan çaydanlığı alan ve verdiği kağıda imza atan Kaya, imzaladığı belge ile evinden olunca durumu polise bildirdi.

    Dolandırıcı kargocu kılığında geldi

    Kaya'nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi.

    Ümraniye’de, sahte kargo oyunu yüzünden evini kaybetti VİDEO

    Evin vergi borcu 10 yıl sonra iptal edildi

    Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için hukuk mücadelesi veren Kaya, yaklaşık 10 yıl süren davalar sonucu vergi borcunu iptal ettirdi.

    Ümraniye de çaydanlık hediyesi evinden etti #1

    "Bana senet imzalatmışlar"

    10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.

    Kargo olarak imza attığı evrağın senet çıktığını belirten Murat Kaya, "Evimi ben internet sitesine satılık ilanı olarak vermiştim. İlan sonrası birisi beni aradı ve yeri beğendiğini söyledi. 'Kısa bir zaman sonra ben geleceğim biraz işlerim var' dedi.

    Aradan bir süre geçti ve telefonla ara sıra görüştük. En son görüşmemizde eşime hediye göndermek istedi ancak ben kabul etmedim ama kargo ile gönderdi. Ben de kuşkulanmadım. Kağıdı aldığıma dair imza attım ama o an bana senet imzalatmışlar." dedi.

    Ümraniye de çaydanlık hediyesi evinden etti #2

    "Bütün varlığım gitti"

    Kaya, "Elimde bir birikim param vardı, hac parasıydı. O günden bugüne kadar kuruş param kalmadı, bütün varlığım gitti. Artık avukata para verecek gücüm kalmadığı için barodan avukat tuttum. Maddi durumum kalmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum.

    Evimi almak istiyorum, evimi teslim etsinler. Kimseden para almadım, beni dolandırdılar. Hayali olarak bir kişi beni dolandırdı, gazeteye ilan verdim ilana göre bu kişi gelmezse haklarını kaybedecekti ve kendisi gelmedi." şeklinde konuştu.

    Ümraniye de çaydanlık hediyesi evinden etti #3


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