Ümraniye'de çiçek saksılarını çalan yaşlı adam

Bir iş yerinin önüne gelerek, güpegündüz çiçek saksılarını çalan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağan Evler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne gelen yaşlı adam, kapıyı açmaya çalışarak iş yerinin açık olup olmadığını kontrol etti.

ÇİÇEK SAKSILARINI ÇALDI

İş yerinin kapalı olduğundan emin olan yaşlı adam, dükkanın önünde bulunan çiçek saksını poşete koyduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de yaşlı adamın çiçek saksılarını çaldı

"BİR İNSAN NEDEN ÇİÇEK ÇALAR"

İş yeri sahibi Yaşar Daşpınar, “Gündüz saat 10.30 gibi iş yerimizin önündeki çiçeğimizi 55-60 yaşlarında bir amca almış götürmüş. Güpegündüz nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anlam veremedik, bir insan neden çiçek çalar, bir anlam veremedik. Genel olarak altın gibi, para gibi şeyler çalınır. Bizim çalınan eşyamız çiçek, çok şaşırdık. Başka bir şey olsa anlayabilirdik ama amcamızın çiçek ihtiyacı varmış. Alıp götürmüş, helali hoş olsun“ diye konuştu.