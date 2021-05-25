İki şüphelinin, parkta oyun oynayan çocukların gözlerinin önünde kavgaya tutuşması paniğe sebep oldu. Olayda bir kişi silahla, diğer kişi de bıçakla yaralandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda, Selçuk Akçam ve Ali Erdem Aymutlu arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirine silah ve bıçakla saldırdı.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE TERÖR ESTİRDİLER

Selçuk Akçam, silahını çekerek Ali Erdem Aymutlu'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne, biriside bacağına isabet etti. O sırada bıçağını çeken Aymutlu, Akçam'ı ayağından ve göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Tartışmayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile çekim yaptığı esnada silahla vurulma anını kayda aldı. Panik haliyle çocuğunu yanına alan vatandaş olay yerinden uzaklaştı. Çocuğunun ise korku içinde "Baba gitmeyelim" demesi duyuldu.

Ümraniye'de çocuk parkında silahlı bıçaklı kavga VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar İlk müdahelenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edidi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BACAĞINA TAMPON YAPTIM"

Parkın yakınında esnaf olan Ramazan Yiğit, "Biz burada esnafız. Birden parkta sesler duymaya başladık. Parktaki kadın, erkek, çocuklar koşarak uzaklaşmaya başladılar. Bizde o tarafa doğru gittik. Baktık ki iki arkadaş arasında kavga çıkmış. Birisi silah ile vurmuş birisi de bıçak ile yaralamış. Sonradan bıçakla yaralananın yanına gittik. Yanında bir abla vardı onun baş örtüsüyle bacağına tampon yaptım. Diğerini görmedim ben. Ben diğerine, bacağından yaralı olana yardım ettim." dedi.