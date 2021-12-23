İş yerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalan 2 hırsız, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI DEMİRLERİ ARABAYA YÜKLEDİLER

Yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerine bakıldıktan sonra şüpheli şahısların araçla geldiği, bir süre bekledikten sonra da demirleri aracın bagajına yükledikleri tespit edildi.

2 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan aracın O.G isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu ve şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren O.G ve H.T isimli şahsılar, Ümraniye'nin Esenşehir mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye'de demir hırsızları kamerada VİDEO