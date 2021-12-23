Euro
12.7760
-7.69%
Dolar
11.2387
-7.80%
Altın
652.5230
-7.81%
Borsa
1,798.78
-0.30%
Bitcoin
566.882
-10.00%
BTXN Coin
37.66
-3.43%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Ümraniye'de demir hırsızları kamerada

    İş yerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalan 2 hırsız, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de demir hırsızları kamerada

    İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

    ÇALDIKLARI DEMİRLERİ ARABAYA YÜKLEDİLER

    Yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerine bakıldıktan sonra şüpheli şahısların araçla geldiği, bir süre bekledikten sonra da demirleri aracın bagajına yükledikleri tespit edildi.

    2 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

    Olayda kullanılan aracın O.G isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu ve şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

    Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren O.G ve H.T isimli şahsılar, Ümraniye'nin Esenşehir mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

    Ümraniye'de demir hırsızları kamerada VİDEO

    Ümraniye de demir hırsızları kamerada #1

    Ümraniye de demir hırsızları kamerada #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir