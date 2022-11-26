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    Ümraniye'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

    Ümraniye'de seyir halinde trafikte ilerleyen sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Hakimiyetini kaybeden sürücü, bir araç ve kamyonete çarparak durabildi.
    • 26.11.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 15:57
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    Ümraniye'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 10.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

    S.D. isimli şahıs, trafikte otomobili ile seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı.

    Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

    Direksiyon başında kalp krizi geçiren S.D., önce önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

    Sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride sürüklenerek park halinde bulunan kamyonete çarparak durabildi.

    Ümraniye’de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı VİDEO

    Ümraniye de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı #1

    İşçiler kamyonet altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Kamyonetten malzeme indiren işçiler de otomobil ve kamyonet arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ümraniye de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı #2

    Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı

    Kazada ağır yaralanan S.D., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    S.D.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

    Ümraniye de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı #3

    O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı

    Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kaza sonrası Alemdağ Caddesi Ümraniye istikameti tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından cadde tekrardan trafiğe aşıldı.

    Ümraniye de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı #4

    "Orada dursak bizi de parçalayacaktı"

    Otomobilin vurduğu kamyonetten malzeme indiren Umut Köroğlu, "Biz sevkiyatımızı alıyorduk, ürünleri içeri bıraktım. Geri gelirken kaldırımda olduğum esnada araç o taraftan hızlı bir şekilde gelip direkt kamyonun içine girdi. Biz arka tarafındaydık, orada dursak bizi de parçalayacaktı resmen." dedi.

    İHA'nın haberine göre, esnaf olan Yavuz Köysüren ise, "Sadece bir ses duydum baktım ki arabanın içine girmiş. Arkadaşlar arka camı kırdı müdahale ettim. Masaj yaptık, kalp atışına baktım, baktım kalbi atmıyor. Kötüydü, kalp krizi geçirmiş gibi bir hali vardı." diye konuştu.


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