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    Ümraniye'de drift yapan sürücüye ceza

    Tünel içerisinde drift yaparak kendisinin ve çevresindeki sürücülerin hayatlarını riske atan sorumsuz sürücüye, 6 bin 700 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 14:12
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    Ümraniye'de drift yapan sürücüye ceza

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki tünele giren 34 ELV 350 plakalı araç sürücüsü, otomobiller seyir halindeyken drift yapmaya başladı.

    DİĞER SÜRÜCÜLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

    Trafikte tehlikeli anlara sebep olan maganda bölgedeki güvenlik kameralarına yakalandı. Sürücü daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Ümraniye'de tünelde drift kamerada

    GÖZALTINA ALINDI

    Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü A.A. gözaltına alındı. A.A., "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' tan adli işlem yapılmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    Ümraniye de drift yapan sürücüye ceza #1

    6 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

    A.A’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d DİRİFT maddesine istinaden 6.700 lira trafik idari para cezası uygulandı.

    EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

    Ayrıca A.A.'nın daha önceden de drift yüzünden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

    Ümraniye de drift yapan sürücüye ceza #2

    Ümraniye de drift yapan sürücüye ceza #3

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