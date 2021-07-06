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    Ümraniye'de düğün konvoyunun önünü kesti, dayak yedi

    Yollarının kesilmesine sinirlenen konvoydaki bir grup, para isteyen adamı darbetti.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 09:51
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    Ümraniye'de düğün konvoyunun önünü kesti, dayak yedi

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Küçüksu Caddesi’nde, bir şahıs para istemek için yolda ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti.

    Konvoydaki bir grup, yolların kesilmesine sinirlenerek tepki gösterdi.

    YOL ORTASINDA DARBETTİLER

    Araçlarından inen grup, para isteyen adama yumruklar savurmaya başladı. Arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanırken, saldırgan grup araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Ümraniye de düğün konvoyunun önünü kesti, dayak yedi #1

    Ümraniye de düğün konvoyunun önünü kesti, dayak yedi #2

    Ümraniye de düğün konvoyunun önünü kesti, dayak yedi #3

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