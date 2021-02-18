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    Ümraniye'de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

    Sokakta yürüyen vatandaşlar, çatıdan kopup üzerlerine düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:41
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    Ümraniye'de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayatı zorlaştırdı. Ümraniye’de sokak üzerinde yürüyen vatandaşlar bir binanın önünden geçtikleri sırada, aniden çatıdan kar kütlesi düştü. Kopan kar kütlesinin üzerine düştüğünü fark eden vatandaşlar, feci bir kazadan son anda kurtuldu.

    CAN HAVLİ İLE KAÇTILAR

    Vatandaşlar, aniden düşen kar kütlesinin altında kalmaktan can havli ile kaçarak kurtuldu.

    Ümraniye'de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular VİDEO

    Ümraniye de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular #1

    KAMERALAR KAYITTAYDI

    Çatıdan düşen kar yığınlarının altında kalmakta son anda kurtulan şahısların kaçma anları sırasında, güvenlik kameraları anbean kayıttaydı.

    Ümraniye de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular #2

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