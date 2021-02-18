Sokakta yürüyen vatandaşlar, çatıdan kopup üzerlerine düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayatı zorlaştırdı. Ümraniye’de sokak üzerinde yürüyen vatandaşlar bir binanın önünden geçtikleri sırada, aniden çatıdan kar kütlesi düştü. Kopan kar kütlesinin üzerine düştüğünü fark eden vatandaşlar, feci bir kazadan son anda kurtuldu.

CAN HAVLİ İLE KAÇTILAR

Vatandaşlar, aniden düşen kar kütlesinin altında kalmaktan can havli ile kaçarak kurtuldu.

Ümraniye'de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular VİDEO

KAMERALAR KAYITTAYDI

Çatıdan düşen kar yığınlarının altında kalmakta son anda kurtulan şahısların kaçma anları sırasında, güvenlik kameraları anbean kayıttaydı.