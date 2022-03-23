Ümraniye'de el frenini çekmeyen kadın aracının altında can verdi

Otoparktan çıkarken kartını okutamayan kadın şoför, aracından indiği sırada kaymaya başlayan aracının altında kaldı. Kadının hayatını kaybettiği kaza ise kameraya yansıdı.

Ümraniye'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkından çıkış yapmak için 34 KH 4099 plakalı otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) kartını okutmaya çalıştı.

Kartı okutamayınca aracından inen Güler, bu esnada geri geri kaymaya başlayan otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geri geri hareket ettiği ve sürücünün kayan aracın altında kaldığı görülüyor.

"KARTINI OKUTAMAYINCA İNDİ, ARACIN ALTINDA KALDI"

Kazayı gören otopark görevlisi "Kendi arabasıydı, kaydı." diye konuşurken, görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı." diye konuştu.









