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    Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı

    Otoparktan çıkarken ödeme yapmayı unutan kadın sürücü, el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu, sol tekerleğin altında kaldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:38
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    Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı

    Ümraniye'de bulunan zemin otoparkına giren otomobil sürücüsü Feyiz Güler isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.

    Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen Feyiz Güler, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı.

    Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Feci şekilde sürüklenen kadın, ağır şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE KALP MASAJI

    İtfaiye ekipleri, araç altında sıkışan Feyiz Güler’i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ümraniye de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı #1

    DURUMU KRİTİK

    Güler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

    "SOL TEKERLEĞİN ALTINDAYDI"

    Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, “Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı.” ifadelerini kullandı.

    Ümraniye de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı #2

    Ümraniye de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı #3

    Ümraniye de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı #4

    Ümraniye de el frenini çekmeyi unutan sürücü, tekerleğin altında kaldı #5


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