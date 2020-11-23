Elektrik tellerinde ortaya çıkan patlama, park halindeki araçlara maddi hasar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün 21.00 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Akasya Sokak ile Gül Sokak kesişiminde patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğinin kabloları alev aldı. Kabloların yanmasıyla birlikte patlamalar yaşandı.

MİNİBÜS HASAR GÖRDÜ

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve elektrik ekipleri geldi. Kablolarda çıkan yangın nedeniyle park halindeki bir minibüs de maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kısa süre sonra hattın elektriği kesilerek yangın söndürüldü.

Ümraniye'de elektrik kabloları patlayınca, mahalleli panik yaptı VİDEO





