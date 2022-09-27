Ümraniye'de 7 yıldır kiracı olduğu ev sahibine devletin belirlediği yüzdeden fazlasını gönderdiğini iddia eden kiracı ev sahibinin itirazı sonrasında tartışma çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde son günlerde yaşanan ev sahibi ve kiracı kavgalarından birine daha rastlandı.

Çakmak Mahallesinde 7 senedir kiracı olan 35 yaşındaki Halil İbrahim Karatürk, ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı.

Yatırılan parayı az bulan ev sahibi 70 yaşındaki Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim Karatürk’ün dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu.

Ev sahibi kiracısını darbetti

Karatürk’ün kapıyı açması sonucu, Naci G. küfür tehdit ve hakaretler savurarak Karatürk’e saldırdı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında Karatürk’ün elinde hasar meydana geldi.

Ümraniye'de ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı ViDEO

Komşular kavgayı durdurdu

Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim Karatürkün arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası hukuki süreç başlatan Karatürk darp raporu aldı.

"Kiracılar olarak zor durumdayız"

İHA'nın haberine göre, olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim Karatürk, "Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız." dedi.