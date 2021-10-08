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    Ümraniye'de feci yangın

    Ümraniye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 22:42
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 08:41
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    Ümraniye'de feci yangın

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YANGINI MAHALLELİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, itfaiye ekiplerini bekleyen vatandaşlar yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

    Ümraniye'de feci yangın VİDEO

    Ümraniye de feci yangın #1

    Ümraniye de feci yangın #2

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