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Ümraniye'de feci yangın
Ümraniye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 22:42
- Güncelleme : 09.10.2021 - 08:41
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGINI MAHALLELİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, itfaiye ekiplerini bekleyen vatandaşlar yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.