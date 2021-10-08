Ümraniye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI MAHALLELİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, itfaiye ekiplerini bekleyen vatandaşlar yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

Ümraniye'de feci yangın VİDEO