- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler
Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler
Ümraniye’de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından da yere yatırılıp tekmelendi.
- İHA
- 21.03.2021 - 11:45
- Güncelleme : 21.03.2021 - 12:41
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfredilerek tokat ve yumruklarla darbedildi.
Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü.
Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darbedilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler ViDEO