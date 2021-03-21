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Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler

Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler

Ümraniye’de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından da yere yatırılıp tekmelendi.