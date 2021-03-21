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    Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler

    Ümraniye’de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından da yere yatırılıp tekmelendi.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 12:41
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    Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfredilerek tokat ve yumruklarla darbedildi.

    Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü.

    Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi.

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darbedilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Ümraniye'de genç kızı sokak ortasında dövdüler ViDEO

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #1

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #2

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #3

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #4

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #5

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #6

    Ümraniye de genç kızı sokak ortasında dövdüler #7

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