Dudullu Organize Sanayi'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Dudullu Organize Sanayi, Azade Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 KİŞİ İÇERDE UYUYORDU

Geri dönüşüm deposunda bulunan plastik atıkların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan depoya da sıçradı.

4 işçinin içeride uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden komşular, çalışanları uyandırdı. Dışarı çıkan işçiler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da bir geri dönüşüm deposu yandı VİDEO

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekipleri yanan geri dönüşüm tesisindeki yangını yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında geri dönüşüm depolarında hasar oluştu.

Geri dönüşüm deposunda kalan işçilerden biri olan Hüseyin Ergin yangınla ilgili, "Yatıyorduk, bu diğer taraftan bizi çağırdılar. Biz kalktık, diğer taraftan ateş geldi, yan depomuzdan geldi.

Biz de hemen kalktık, itfaiyeyi aradık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Uyandık kötü bir manzara ile karşılaştık işte Allah sonumuzu hayır eylesin. Nasıl başladığını bilmiyorum.





''IŞIK TUTUYORLAR SANDIK'

Biz uyuyorduk, yandaki arkadaşlar bizi uyandırdı. Yangın yan tarafta başlamış bize de sıçradı" şeklinde konuştu.

Bir başka işçi Ali Akdoğan ise; “İlk başta bir ışık falan tutuyorlar sandık ama sonra yangın çıktığını anladık" diye konuştu.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.





















