Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın

Kağıt toplama ve geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde, özel bir firmaya ait kağıt geri dönüşümü yapılan depoda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

1 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırırken, yangın itfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin müdahalesi sonucu 1 saat sonunda kontrol altına alındı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda iş yerinde maddi hasar oluştu.