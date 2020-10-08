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    Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

    Depoda çıkan yangın, çevre illerden desteğe gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 08:45
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    Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Fulya sokakta bulunan plastik geri dönüşüm deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede deponun tamamına yayılarak büyürken, olay yerine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede gerekli önlemler alındı.

    Depo çevresinde duvar olarak kullanılan demir saclar ise yangına daha iyi müdahale edebilmek için söküldü. Deponun dört bir yanından alevler kontrol altına almaya çalışılırken, itfaiye ekipleri yangının daha da büyümesini önledi.

    Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı ViDEO

    Ümraniye de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #1

    Ümraniye de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #2

    Ümraniye de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #3

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