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    Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı

    Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının başka bir binaya da sıçradığı öğrenildi.
    • 27.05.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 09:37
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    Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı

    İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir hurdalık alanda yangın çıktı.

    İHA'nın haberine göre; alevler, hurdalık deposunun yan tarafında bulunan bir binaya da kısmen sirayet etti.

    Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Can kaybı ve yaralanma olmadı

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

    Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken hurdalık deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu.

    "Uyuyorduk komşular haber verdi"

    Yaşanan olaya ilişkin hurdalık deposu ortaklarından Ramazan Karabacak, "Biz evdeydik. Uyuyorduk. Komşular yangın çıktığını söyledi. Yaralı yok ama maddi hasarımız var." dedi.

    Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı ViDEO

    Ümraniye de hurdalık deposu alev alev yandı #1

    Ümraniye de hurdalık deposu alev alev yandı #2

    Ümraniye de hurdalık deposu alev alev yandı #3

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