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    Ümraniye’de, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü trafikte kavga etti

    Çakmak Köprüsü üzerinde, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafik ortasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 14:47
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    Ümraniye’de, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü trafikte kavga etti

    İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Çakmak Köprüsü üzerinde 18 Ekim günü, trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında tartışma çıktı.

    Trafik ışıklarında duran otomobil sürücüsü, aracından inip İETT otobüsünü tekmelemeye başladı.

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Otobüs şoförünün de inmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.

    Çevredeki vatandaşlar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.

    Ümraniye’de, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü trafikte kavga etti #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Trafik ortasında çıkan arbede, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kavga, vatandaşların müdahalesinin ardından sona erdi.

    Ümraniye’de, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü trafikte kavga etti VİDEO

    Ümraniye’de, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü trafikte kavga etti #2

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