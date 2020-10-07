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    Ümraniye’de iki gencin hırsızlık yaptığı anlar

    Önünden geçtikleri büfenin dışında bulunan stantlardan cips ve kola çalan gençler, kameraya yakalandı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 15:36
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    Ümraniye’de iki gencin hırsızlık yaptığı anlar

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yürüyen iki genç, önünden geçtikleri büfeden hırsızlık yaptı.

    Gençlerden biri büfe önündeki stantta bulunan bir paket cipsi çalarken, diğeri de büfenin dışarısında bulunan buzdolabından bir şişe kola çaldı.

    RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Güpegündüz rahat tavırlarla hırsızlık yapan gençler, çaldıkları ürünleri gizlemeye dahi gerek duymadan büfeden uzaklaştı.

    İkilinin büfeden kola ve cips çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye’de iki gencin hırsızlık yaptığı anlar

    Ümraniye’de iki gencin hırsızlık yaptığı anlar #1

    Ümraniye’de iki gencin hırsızlık yaptığı anlar #2

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