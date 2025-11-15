Ümraniye’de iş yeri deposunda yangın

- Ümraniye'de bir iş yeri deposunda yangın çıktı ve bir işçi dumandan etkilendi.
- Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
- Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
İstanbul’un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi ise olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.