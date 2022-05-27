İşçileri taşıyan minibüsün emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna çarpmasıyla bölgede can pazarı yaşandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Çekmeköy istikametinde Ferhat Ceren yönetimindeki işçi minibüsü, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Ali İhsan Kurt'a ait hafriyat kamyonuna çarptı.

Kaza üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 11 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ile diğer yaralı 10 kişi ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 işçinin durumu ise kritik. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"Yaralıları tek tek çıkardık"

Hafriyat kamyonu şoförü Ali İhsan Kurt DHA'ya konuşara, " Kamyon arıza yaptı. 5 dakika geçmeden bir ses geldi. İndik baktım minibüs çarptı. Yaralıları tek tek çıkarmaya başladık." dedi.

Ümraniye'de işçi minibüsü kaza yaptı: 11 yaralı ViDEO