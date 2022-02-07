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Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Elektrik kontağından çıkan yangın, işçilerin kaldığı 8 konteynere sıçradı. Ölen ya da yaralının olmadığı olayda, alevlere teslim olan konteynerler, kullanılamaz hale geldi.