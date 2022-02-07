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- Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Elektrik kontağından çıkan yangın, işçilerin kaldığı 8 konteynere sıçradı. Ölen ya da yaralının olmadığı olayda, alevlere teslim olan konteynerler, kullanılamaz hale geldi.
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 12:03
- Güncelleme : 07.02.2022 - 12:32
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Soyak Yenişehir Sinpaş konutlarında işçilerin olduğu bölgede yangın çıktı.
İddiaya göre; işçilerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyen alevlerle 8 konteynere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
8 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner yandı