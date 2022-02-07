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    Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

    Elektrik kontağından çıkan yangın, işçilerin kaldığı 8 konteynere sıçradı. Ölen ya da yaralının olmadığı olayda, alevlere teslim olan konteynerler, kullanılamaz hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 12:32
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    Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Soyak Yenişehir Sinpaş konutlarında işçilerin olduğu bölgede yangın çıktı.

    İddiaya göre; işçilerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyen alevlerle 8 konteynere sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    8 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

    Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner yandı

    Ümraniye de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #1

    Ümraniye de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #2

    Ümraniye de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #3

    Ümraniye de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #4


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