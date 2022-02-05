Ümraniye'de kadın cinayeti: Dini nikahlı eşini silahla öldürdü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Ozan D., dini nikahlı eşi Hasret D.'yi silahla vurarak, öldürdü. Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırgan buradan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti.

ÖLDÜRENİN DİNİ NİKAHLI EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, H.D.'nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekipleri Ozan D.'yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı.

TUTUKLANDI

Ozan D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.





