Petrol
90.97
0.05%
Euro
18.2648
0.06%
Dolar
18.3167
-0.01%
Altın
980.93
0.09%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
351.949
-2.96%
BTXN Coin
8.03
-0.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Ümraniye'de kadın sürücüyü sıkıştıran maganda

    İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan kadın sürücüyü aracıyla sıkıştıran maganda, kazaya sebebiyet veriyordu.
    • 20.09.2022 - 23:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de kadın sürücüyü sıkıştıran maganda

    Dün akşam saatlerinde Ümraniye Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde, isminin Feyza olduğu öğrenilen kadın sürücü, seyir halindeyken, 34 BKL 284 plakalı sürücü tarafından sıkıştırıldı.

    Aracı sıkıştırdı, kazaya neden oldu

    Uzun bir süre kendisine selektör yakıp aracı ile sıkıştıran ve kazaya sebebiyet veren maganda karşısında panik yaşayan kadın sürücü, o anları cep telefonu ile kaydetti.

    "Derdin ne" diyerek tepki gösterdi

    İHA'nın haberine göre; görüntülerde kadın sürücünün seyir halinde olduğu ve arka taraftan gelen magandanın kadın sürücüyü sıkıştırdığı, kadın sürücünün ise ‘derdin ne’ diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

    Ümraniye'de kadın sürücüyü sıkıştıran maganda - VİDEO


    Hz. Fatıma'nın çeyiz bohçasında neler vardı?
    Medya

    Hz. Fatıma'nın çeyiz bohçasında neler vardı?

    ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak
    Dünya

    ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir