İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan kadın sürücüyü aracıyla sıkıştıran maganda, kazaya sebebiyet veriyordu.

Dün akşam saatlerinde Ümraniye Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde, isminin Feyza olduğu öğrenilen kadın sürücü, seyir halindeyken, 34 BKL 284 plakalı sürücü tarafından sıkıştırıldı.

Aracı sıkıştırdı, kazaya neden oldu

Uzun bir süre kendisine selektör yakıp aracı ile sıkıştıran ve kazaya sebebiyet veren maganda karşısında panik yaşayan kadın sürücü, o anları cep telefonu ile kaydetti.

"Derdin ne" diyerek tepki gösterdi

İHA'nın haberine göre; görüntülerde kadın sürücünün seyir halinde olduğu ve arka taraftan gelen magandanın kadın sürücüyü sıkıştırdığı, kadın sürücünün ise ‘derdin ne’ diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

Ümraniye'de kadın sürücüyü sıkıştıran maganda - VİDEO