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- Ümraniye’de kağıt toplayıcıları polis ekiplerine taş attı
Ümraniye’de kağıt toplayıcıları polis ekiplerine taş attı
Kağıt toplayıcıları, atık depolarına polis ekiplerinin girmesini engellemek için gerginlik çıkardı. Polise taş atan şahıslar, depodaki malzemeleri sokak ortasında yaktı
- İHA
- 04.10.2021 - 14:12
- Güncelleme : 04.10.2021 - 14:35
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, kağıt toplayıcılarının atık deposu olarak bilinen yere polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Polislere engel olmak isteyen kağıt toplayıcıları, gerginlik çıkardı.
Kağıt toplayıcıları polislere taşlarla saldırınca, olay yerine takviye ekip gönderildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çevik Kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Zorluk çıkaran kağıt toplayıcılarının dağıtılması için biber gazı kullanılırken, bazı şahıslar gözaltına alındı.
KAMERAYA YANSIDI
Çıkan arbedede kağıt toplayıcıları, depodaki bazı kağıt ve benzeri malzemeleri sokak ortasında yaktı.
Ortalığını savaş alanına döndüğü anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Ümraniye’de kağıt toplayıcıları polis ekiplerine taş attı VİDEO