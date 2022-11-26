Seyir halinde iken kalp krizi geçirerek önce hafif ticari araca ardından kamyona çarpan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ümraniye'nin Cemil Meriç Mahallesi'nde ilerleyen S.D, aracını kullanırken kalp krizi geçirdi.

O anda şoförün kontrolündeki 34 TK 5368 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Bu etkiyle otomobil, aynı istikamete ilerleyen bir hafif ticari araca daha sonra yol kenarında malzeme indiren 34 PL 1777 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Sürücünün durumu ağır

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan sürücü S.D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversite Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumu ise ağır olduğu öğrenildi.

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı VİDEO



"Ucuz kurtulduk"

Kamyondan malzeme indiren Uğur Köroğlu, "Biz kamyondaki sevkiyatımızı alıyorduk. Malzemelerin bir kısmını içeriye götürdük. Tekrar geri geldiğimiz de kaldırımdayken bir sürücü başka araçlara çarparak bizim kamyona çarptı. Kalp krizi geçirmiş herhalde o nedenle kaza yapmış. Biz de ucuz kurtulduk" dedi

















