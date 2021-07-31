Kamyonla İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ferhatpaşa-Ümraniye seferini yapan 34 TU 271 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Şerifali Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde sokağa dönmekte olan 34 FF 9074 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün arkasında oturan ve yaralanan bir kişi ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Caddede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı VİDEO

"BURADA ÇOK KAZA OLUYOR"

Kazayı gören Semih Görmek, "Kamyon buraya dönmeye çalışıyordu. Otobüsle düz gitmeye çalışıyordu. Kamyon dönerken arkası dışarıya çıkınca otobüsün camına çarptı. Burada tabii ilk kaza değil daha önce de oldu, motor kazası oldu. Işık talep etmiştim geride var diye işte iki yüz metre geride var diye buraya koymadılar ışıkları. Ama burada çok kaza oluyor. Üç ayda yaklaşık dört beş kaza oldu. Bir tane de yaralı var galiba. Onu da ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu acil değil ama bacağı falan kanıyordu." şeklinde konuştu.