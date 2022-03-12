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    Ümraniye'de kar tatilinden yararlanan hırsız, okuldan 4 bin TL çaldı

    Kar yağışı nedeniyle öğrencisiz kalan okula pencereden giren hırsız, 4 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 11:08
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    Ümraniye'de kar tatilinden yararlanan hırsız, okuldan 4 bin TL çaldı

    Ümraniye'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan bir kişi, sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı.

    Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi.

    4 BİN TL ÇALDI

    Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.

    Sabah odaya giren görevliler, dolapların dağınık olduğunu görünce, paranın çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Ümraniye de kar tatilinden yararlanan hırsız, okuldan 4 bin TL çaldı #1

    GÜVENLİK KAMERASINDAN KAÇAMADI

    Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, içeriye bir kişinin girdiğini tespit etti. Polis, görüntülerden kimliği belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Ümraniye'de kar tatilinden yararlanan hırsız, okuldan 4 bin TL çaldı VİDEO

    VATANDAŞIN TEPKİSİ

    Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Sayım, "Sabah işyerimizi açmaya geldiğimizde, okulun önünde polisler vardı. Sorduğumuzda okulda hırsızlık olduğunu öğrendik" dedi.

    Olayla ilgili konuşan bir çevre sakini ise, "Sabah bir çilingir arkadaş geldi işyerimize, benden anahtar istedi. Okuldan hırsızlık olayı olmuş. Söylediğine göre para çalınmış. Camı kıran hırsız içeri girmiş" şeklinde konuştu.

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