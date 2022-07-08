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Ümraniye'de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı

Ümraniye'de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı

İstanbul Ümraniye'de bir binaya kargocu gibi girerek dairelerden hırsızlık yapan şahıs, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.