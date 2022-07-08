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    Ümraniye'de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı

    İstanbul Ümraniye'de bir binaya kargocu gibi girerek dairelerden hırsızlık yapan şahıs, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • 08.07.2022 - 00:31
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    Ümraniye'de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı

    Geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de öğle saatlerinde bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi.

    Çaldığı ürünleri yanındaki poşete doldurup gitti

    Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı - VİDEO

    Dikkat çekmemek için elinde paketle girdi

    İHA'nın aktardığına göre; görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.

    Ümraniye de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı #1

    Ümraniye de kargocu gibi binaya girip hırsızlık yaptı #2


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