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    Ümraniye'de kaza yapan yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

    Bir otomobille çarpıştığı belirtilen minibüsün yol kenarına devrilmesiyle 10 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslar hastanelere kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 17:26
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    Ümraniye'de kaza yapan yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yolcu minibüsü, kaza yaptı.

    Bir otomobille çarpıştığı belirtilen minibüs, hızını alamadı, yol kenarına devrildi. Faciadan dönülen kazada, 10 yolcu yaralandı.

    ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, tek tek ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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