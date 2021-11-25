Kontrolden çıkan otomobil, yayaya çarptıktan sonra bakkal dükkanına girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde sokak üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü, dört yol üzerindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir araca çarptı daha sonra ise kaldırımdaki yaya çarptı.

ARAÇ DÜKKANA DALDI

Yayaya çarpan araç ardından bakkal dükkanına girdi.

ÜZERİNE DOLAP DEVRİLDİ

Kendisine çarpan otomobilin üstünde kalan vatandaşa ekmek dolabı devrildi.

2 YARALI

Meydana gelen olayda, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ve yaya vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aracın daldığı dükkanda maddi hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin önce yayaya çarptığı ardından dükkana daldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de kazada savrulan araç, yayaya çarpıp dükkana daldı

"ŞİKAYETLERİMİZE RAĞMEN BİR KASİS DAHİ YAPILMADI"

Kaza esnasında dükkan içerisinde bulunan Muhammed Gümüş, "Buradan geçen araçlar zaten önüne bakmıyor. Defalarca İBB’ye şikayette bulunduk. O kadar şikayete rağmen herhangi bir kasis dahi yapılmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü de 2 araç bu noktada çarpışıyor. Araçlardan biri yaya çarptıktan sonra dükkana giriyor. Bizde kaza anında dükkan içindeydik. Dışarı çıktığımızda yaralı şahıs yerde yatıyordu. Polis ve ambulans geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.