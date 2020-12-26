Taksinin yan devrildiği kazada, iki aracın sürücü de hafif yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında yolları boş zannederek dikkatsiz bir şekilde ara yoldan çıkan otomobil sürücüsü Mehmet Şahin, cadde üzerinde seyreden taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan taksinin kapıların kilitlenmesiyle birlikte kısa bir süre araçtan çıkamayan sürücü Rüstem Taşçı, daha sonra kendi imkanlarıyla taksiden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı hafif yaralanarak atlatan sürücüler, ambulansta tedavi edildi.

Ümraniye'de kısıtlamada yolu boş sanan sürücü, taksiye çarptı VİDEO

“YOLU BOŞ SANDIM”

Taksiye çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Şahin, “Ben yukarıdan aşağıya iniyordum. Yolu boş zannettim. Bu sırada taksiyle çarpıştık. Taksinin kapısı kilitli kaldı. Taksici ağabey kısa bir süre içeride kaldı. Çok şükür ikimizde de bir şey yok” dedi.

Taksi şoförü ise “Sol taraftan indi, ortada çarpıştık. Çarpmanın etkisiyle taksi yan yattı. Kısa bir süre arabanın içinde kaldım. Görünmez kaza” diye konuştu.



