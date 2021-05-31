Koronavirüs tedbirleri kapsamında asker eğlencesi yasaklandı. Ancak bir grup genç, yolu trafiğe kapatarak konvoy yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında her türlü eğlence düzenlenmesi yasaklandı.

Özellikle asker eğlencelerine çok dikkat ediliyor.

Ancak İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, bir grubun cadde üzerinde yaptığı asker konvoyu pes dedirtti.

İLÇEDE TUR ATTILAR

Asker eğlencesi yapan bir grup genç, dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı.

Grup daha sonra yolu kesip, askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla kutlama yaptı.

Grup sevinç gösterilerinde pandemi kurallarını hiçe sayarak, koronavirüse davetiye çıkardı.

Ümraniye'de kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi düzenlendi VİDEO





O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Konvoy halinde ilerleyen grup, araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı.

Asker uğurlamasında magandalar, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.



