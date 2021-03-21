Ümraniye’de koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

Evde yapılan bir düğüne katılan 20 kişilik grup, sokağa çıkarak koronavirüs tedbirlerine uymadan halay çekti.

Ümraniye’nin Cemil Meriç Mahallesi'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan görüntüler meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde evde yapılan bir düğüne katılan yaklaşık 20 kişilik grubun, sosyal mesafe kurallarını da unutarak maskesiz bir şekilde dışarı çıktığı görüldü.

Yol ortasında halay çeken kalabalık, koronavirüsün vakalarının artmasına karşı zıt görüntüler ortaya koydu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalleli olaya kayıtsız kalmadı.

Manzarayı gören çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.