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    Ümraniye’de koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

    Evde yapılan bir düğüne katılan 20 kişilik grup, sokağa çıkarak koronavirüs tedbirlerine uymadan halay çekti.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 11:34
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    Ümraniye’de koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi

    Ümraniye’nin Cemil Meriç Mahallesi'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan görüntüler meydana geldi.

    Dün akşam saatlerinde evde yapılan bir düğüne katılan yaklaşık 20 kişilik grubun, sosyal mesafe kurallarını da unutarak maskesiz bir şekilde dışarı çıktığı görüldü.

    Yol ortasında halay çeken kalabalık, koronavirüsün vakalarının artmasına karşı zıt görüntüler ortaya koydu.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Mahalleli olaya kayıtsız kalmadı.

    Manzarayı gören çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

    Ümraniye’de koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi #1

    Ümraniye’de koronavirüs unutuldu, sokak ortasında halay çekildi #2

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