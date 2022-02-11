Ümraniye’de koronavirüslü hasta sağlık çalışanına saldırdı

Sağlık çalışanına tedavi olan koronavirüslü hasta, canının acıdığı gerekçesiyle Mustafa Yaşar'a saldırıp, burnunu kırdı. Yaşar ise sağlıkçılara olan şiddete caydırıcı cezalar verilmesini istedi.

İstanbul'da sağlıkçılara şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Ümraniye Devlet Hastanesi'nin koronavirüs polikliniğinde 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, koronavirüslü hasta Hakan Coşkun tarafından, canının yandığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Sorunun büyümesiyle hasta Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kırdı. Ve olay yerinden kaçmaya başladı.

"BEN POZİTİFİM YAKLAŞMAYIN"

Kanlar içinde kalan Yaşar ise koronavirüs hastası Coşkun’un peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Coşkun, olay yerine gelen güvenlik görevlilerine, "Ben pozitifim yaklaşmayın" diyerek kendisini savundu.

Ümraniye’de hastadan sağlık çalışanına saldırı

SALDIRGAN KARANTİNASI BİTİNCE GÖZALTINA ALINACAK

Şüpheli, testinin pozitif olduğu gerekçesiyle evde karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesinin ardından şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılacağı öğrenildi.

Mağdur sağlık çalışanı Mustafa Yaşar ise yaşadığı korkunç olayı anlattı.

"SEN NE BİÇİM HEMŞİRESİN, SENİ ŞİKAYET EDECEĞİM DEDİ"

Yaşar, "Dün gece saat 04.00 sıralarında acil servise bir hasta geldi. İğne yapılacağını ve kan alınacağını söyleyerek, doktorun bu şekilde yönlendirdiğini belirtti. Önce iğnesini yaptık, sonra kanı alalım bir an önce tahlilleriniz çıksın diye uyardım. Bana 'sen ne biçim hemşiresin, böyle iğne mi yapılır, ben sana kan aldırmam' dedi. Ben de koridora çıktım. Beni bekliyordu. Bana, 'senin adın soyadın ne? seni şikayet edeceğim' dedi. Ben de 'istediğin yere şikayet edebilirsin' dedim. Bana, ‘sen artistsin, ben seni bulurum, seninle görüşürüm’ gibi tehditvari kelimeler kullanmaya başladı." dedi.





"SAĞ TARAFIMA DÖNDÜĞÜM AN BURNUMA KAFA ATTI"

Yaşar devamında, “Sol tarafıma bakıyordum. Sağ tarafıma döndüğüm an direkt burnuma kafa attı. Sedyeden kalkamayan arkadaş koşa koşa kaçmaya başladı. Ben de can havliyle peşinden koştum. Yolda takılıp düştü, ben de onu yakaladım.” diye konuştu.

"BURNUMUN ESKİ HALİNE GÖRE DAHA YAMUK OLACAĞI SÖYLENDİ"

Kanamasının durdurulması için başka bir alana alındığını ve tomografi çekildiğini belirten Yaşar, "Burnumda kırık olduğu belirlendi. Ufak bir düzeltme operasyonu yapıldı. Ama eski haline göre daha yamuk olacağı söylendi. Şahıs evinde, pozitif olduğu için. Ben daha evime gitmedim." dedi.

"ŞİDDETE KARŞI CAYDIRICI CEZALAR İSTİYORUZ"

Yaşar, "Sağlıkta şiddet gün geçmiyor ki bir tane daha duymayalım. İnsanlar agresif olduğu sürece kendi sinirlerini zayıf kişilerden çıkarmaya çalışıyor. Biz pandemi başladı başlayalı bu sürecin içerisindeyiz. Ben yeğenimi 1 buçuk yıldır görmüyorum. İnsanlar eğlencelerinden vazgeçmiyor. Biz Covid-19 polikliniğinde çalışıyoruz ama aldığımız karşılık bu şekilde. Caydırıcı cezalar istiyoruz artık. Sağlık camiasına şiddete karşı caydırıcı cezalar istiyoruz. Yoksa bu şiddetin önüne geçilemeyecek." ifadelerini kullandı.



