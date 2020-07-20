Sultanbeyli'den çıkıp Ümraniye yönüne ilerleyen kuyumcu kuryesi, yolda silahlı saldırıya uğrayarak soyuldu. Polis, soygunu gerçekleştiren 4 şüpheliyi arıyor.

Bir kuyumcu kuryesi, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden Ümraniye ilçesine hareket etti.

Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi üzerinde seyir halinde olan kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın önü, içinde silahlı kişilerin bulunduğu bir araç tarafından kesildi.

BİRİ OYALADI DİĞERİ ÇALDI

Tıbbi maskeli şahıslar otomobilden inerek Vehbi Arslan'ın aracına yaklaşıp cama tıklarken, şüphelilerden biri de camdan, içinde 2 kilo altın ve 120 bin lira para bulunan çantayı alarak kaçtı.

SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ

Şüphelilerden biri, kaçtığı sırada otomobile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Arslan, olay sonrası şoka girdi. Haberi alan yakınları ise olay yerine gelerek Arslan'a destek verdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de kuyumcu kuryesi yolda gasbedildi - VİDEO



ARABAYA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, Vehbi Arslan'ın otomobilin önünü beyaz aracın içindekiler tarafından kesildiği, araçtan inen şüphelilerin Vehbi Arslan'a yaklaştığı ve 15 saniye içinde otomobildeki çantayı alıp olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Vehbi Arslan, “Sultanbeyli'den geliyordum. Şu yoldan geldim, takip ediyorlar zannettim. Şuraya döndüm, önüme kırdılar. Sonra iki kişi geldi önüme doğru. Tanıdık birisi mi acaba dedim. Yaklaştılar, birisi silahını çıkarttı, dipçikle cama vurdu. Öbürü de öbür camdan geldi çantamı çekti, aldı gitti. Arabaya da iki el ateş attı. Çekti gitti. 2 kişi gördüm ama 2 kişi de arabada varmış." dedi.

TIBBİ MASKE TAKTILAR

Olayı gören bir kişi ise, “Siyah araba geliyordu. Beyaz bir araba önünü kesti. 2-3 el ateş ettiler. Çantası varmış arabada, altınları, parası varmış. Hepsini alıp kaçtılar. Maskelilerdi ama virüsten dolayı satılan maskelerden. Genç çocuklardı, 20-25 yaşları arasında. Ateş edip hızlıca kaçtılar. Yaralı yok da sahibi şoka girdi zaten." diye konuştu.





































