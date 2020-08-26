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    Ümraniye'de 'laf atma' cinayeti

    Kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle aralarında husumet bulunan Ebubekir Doğanay'ı öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 11:56
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    Ümraniye'de 'laf atma' cinayeti

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Cemil Meriç Mahallesi'nde, kız arkadaşı ile yolda yürüyen Ebubekir Doğanay, aralarında husumet olan Mert Ö. ve Berkan Ö.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan 22 yaşındaki Ebubekir Doğanak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de konu ile ilgili soruşturma başlattı.

    SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

    Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli  Mert Ö. (18) ile Berkan A.Ö.'yü (18) Ümraniye'de yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin bir süre önce Doğanay'ın kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle aralarında husumet olduğu ve olayın bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi.

    Ümraniye de laf atma cinayeti #1

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden Mert Ö.'nün, olayda tabancayı kullandığını ve cinayetten sonra yerini hatırlamadıkları bir yerden tabancayı denize attıklarını söylediği belirtildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mert Ö. tutuklanırken, Berkan A. Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ümraniye de laf atma cinayeti #2

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