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    Ümraniye'de lüks cip, bina boşluğuna düştü

    Lüks ciple yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 5 katlı binanın apartman boşluğuna düşerken, kaza anları kameraya yansıdı.
    • 26.05.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 14:37
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    Ümraniye'de lüks cip, bina boşluğuna düştü

    İstanbul Ümraniye'deki Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta yaşayan kadın sürücü, oturduğu sitenin otoparkından 34 TC 7330 plakalı Range Rover marka lüks cipiyle çıkış yaptı.

    Binadan çıkan henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, Sevin Sokak üzerinde yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada otomobilinin geri kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Apartman boşluğuna düştü

    Cip, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Olayı gören vatandaşlar yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Düşen cip apartman boşluğunda sıkışırken içerisindeki kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

    Ümraniye de lüks cip, bina boşluğuna düştü #1

    Maddi hasar meydana geldi

    İhbar ile olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralanan kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa sevk edilerek çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici sayesinde düştüğü apartman boşluğundan çıkarılan lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

    Ümraniye de lüks cip, bina boşluğuna düştü #2

    "Emniyet kemeri takmamıştı"

    Yaşanan olay anında otomobilin düştüğü binada oturan Fatma K., "Araba sokaktan geri geri geldi, apartman boşluğuna düştü. Kadın otomobil içerisinde tepeleme kaldı, çok korktuk. Sonra bir arkadaş kadını zor çıkardı. Ama emniyet kemerini takmamıştı. Araçta tek bir sürücü vardı. Gördüğüm kadarıyla kadının ensesi kötü görünüyordu. Binamızda maddi hasar meydana geldi." dedi.

    Ümraniye de lüks cip, bina boşluğuna düştü #3

    Ümraniye de lüks cip, bina boşluğuna düştü #4

    Ümraniye de lüks cip, bina boşluğuna düştü #5


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