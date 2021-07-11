İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra su kanalına devrilirken, çarptığı araçtaki sürücü yaralandı.

Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısı Çekmeköy istikametinde makas atarak gitmekte olan Safa Kaçmaz’ın kullandığı 34 EFS 777 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Biradem Ekiz’in kullandığı 06 BF 7269 plakalı otomobile çarptı.

BAŞKA BİR ARACA ÇARPARAK KANALA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil kontrolünden çıktı. 06 BF 7269 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarken, Safa Kaçmaz’ın kullandığı otomobil ise yol kenarındaki kanala devrildi.

Ümraniye’de makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir araca çarptı-Video

BİR KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Biradem Ekiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA YAPAN GENÇ ŞOKA GİRDİ

Safa Kaçmaz ile yanında bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kazadan dolayı gözyaşlarını tutamayan genci, yanında bulunan arkadaşları teselli etti. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın parçaları yola savruldu.

GÖRGÜ TANIĞI: "ARAÇ HIZLI GELİYORMUŞ"

Olayın görgü tanını vatandaş, "Araç hızlı geliyormuş. Ben tam görmedim ama öyle söylüyorlar araca çarpıyor işte araç bu gördüğünüz yere çıkıyor diğer araç da zaten orada kalmış. Yaralıların durumu iyi. Ambulans ile hastaneye götürdüler durumu iyi" dedi





Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.