Sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

İstanbul’un Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

2’Sİ AĞIR 8 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken, saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.

Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı VİDEO

