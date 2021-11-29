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- Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı
Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı
Sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.
- DHA
- 29.11.2021 - 08:38
- Güncelleme : 29.11.2021 - 08:43
İstanbul’un Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
2’Sİ AĞIR 8 YARALI
Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken, saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.
Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı VİDEO