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    Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı

    Sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:43
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    Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı

    İstanbul’un Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

    2’Sİ AĞIR 8 YARALI

    Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken, saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.

    Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ümraniye'de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı VİDEO

    Ümraniye de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı #1

    Ümraniye de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı #2

    Ümraniye de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı #3

    Ümraniye de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı #4

    Ümraniye de makas terörü: 2’si ağır 8 yaralı #5

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