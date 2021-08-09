Ümraniye'de minibüs, 3 polis aracına çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden servis şoförü, caddede bulunan polis araçlarına çarparak durdu. Araçların içerisinde şans eseri kimsenin bulunmaması, faciayı önledi.

Saat 05.30 sıralarında İstanbul Ümraniye’de Sütçü İmam Caddesi üzerinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde yüksek hız yapan servis şoförü Hasan Başkaya, direksiyon kontrolünü kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde duran 3 polis arabasını çarptı.

3 POLİS ARABASINA ÇARPTI

İki polis arabasında ağar hasar meydana gelirken 1 polis aracında hafif hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücüye alkol testi yaptı.





KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Alkollü olmadığı anlaşılan servis şoförü Hasan Başkaya, kaza tespit tutanağı tutulması sonrası serbest bırakıldı. Polis otolarında ve cadde üzerinde kimsenin olmaması olası faciayı önlemiş oldu.





"ALLAH'TAN KİMSE YOKTU"

Kazaya tanıklık eden Aslan Kamış, “Sabah dükkanı açtım, tezgaha poğaçaları diziyordum. Servis aracı Sütçü İmam Caddesi yönünde gidiyordu, burada duran polis arabalarına sağ taraftan vurmasıyla çıkan sese fırladım. Baktığımda polis arabalarının arka tarafları gitmişti. Daha sonra servis arabası hemen durdu. Sabah sabah Allah'tan kimse yoktu yoksa büyük bir facia olabilirdi.” dedi.



