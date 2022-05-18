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    Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

    İlçede bodrum kattaki mobilya atölyesinde çıkan yangın bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • 18.05.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:09
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    Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Alemdağ Caddesi üzerindeki bir binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesi, öğle saatlerinde alevlere teslim oldu.

    Yangının fark edilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yoğun duman panik yarattı

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle Alemdağ Caddesi kısmen trafiğe kapatılırken, çıkan duman da şiddetli rüzgar nedeniyle etrafa yayıldı. Sokaklar dumandan sis örtüsü ile kaplandı.

    Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın VİDEO

    1 saatin sonunda söndürüldü

    AA'nın haberine göre yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

    Ümraniye de mobilya atölyesinde yangın #1

    Ümraniye de mobilya atölyesinde yangın #2

    Ümraniye de mobilya atölyesinde yangın #3

    Ümraniye de mobilya atölyesinde yangın #4

    Ümraniye de mobilya atölyesinde yangın #5


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