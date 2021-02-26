Yolda yürüyen bir yaya kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdulsamet Dilmen yönetimindeki 34 KZ 5604 plakalı hafif ticari araç ile Ali Başkurt yönetimindeki 34 EM 1481 plakalı motosiklet İstanbul’un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü yere savrulurken, kazanın etkisiyle hafif ticari araç yolda yürüyen Yasin Kopuz'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kopuz, park halindeki araçların arasında kaldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

2 kişinin yaralandığı kaza sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı VİDEO

“SÜREKLİ KAZA OLUYOR”

Kazaya şahitlik eden görgü tanığı Fatih Coşkun, "Bir araç ile motosiklet ile çarpıştı. İkisi de süratliydi. Kaza sırasında araç yolda yürüyen yaya çarparak ağır yaralandı. Kaldırıma araçlar çekildiği için yaya yolda yürümek zorunda kaldı. Yetkililerden bu kavşağa önlem alınmasını istiyoruz. Bu ilk kaza değil, sürekli kaza oluyor." diye konuştu.