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- Ümraniye'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Ümraniye'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Ümraniye'de, kamyonetle çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
- 04.01.2021 - 05:31
İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı ile Kürkçüler Caddesi'nin kesiştiği, trafik ışıklarının bulunduğu noktada N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle, 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletin yabancı uyruklu olduğu anlaşılan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlendi.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyonetin şoförü polis merkezine götürüldü.