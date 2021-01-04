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    Ümraniye'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü

    Ümraniye'de, kamyonetle çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 04.01.2021 - 05:31
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    Ümraniye'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü

    İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı ile Kürkçüler Caddesi'nin kesiştiği, trafik ışıklarının bulunduğu noktada N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle, 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Motosikletin yabancı uyruklu olduğu anlaşılan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlendi.

    Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyonetin şoförü polis merkezine götürüldü.

    Ümraniye de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü #1

    Ümraniye de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü #2

    Ümraniye de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü #3

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